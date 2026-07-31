अमेरिका में किन इलाकों में ज्यादा खतरा

पूरे अमेरिका में ज़्यादा खतरे वाली जमीन के पास रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा एपलाचियन पहाड़ों और वेस्ट कोस्ट के कुछ हिस्सों में हैं. रॉकी पर्वत, अलास्का और हवाई में बहुत ज़्यादा खड़ी ढलान वाली ज़मीन है लेकिन इन सभी जगहों पर भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में रहने वाले अमेरिकी कुल आबादी का सिर्फ़ 4% हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं. अंदरूनी इलाकों के समतल राज्यों में भी हैरानी की बात है कि खतरा ज़्यादा है. नेब्रास्का, मिनेसोटा और इलिनोइस में खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 7 लाख से ज़्यादा है.