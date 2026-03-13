भारत के पास क्या विकल्प है?

ईरान-अमेरिका युद्ध लंबा चला तो भारत के पास व्यावहारिक विकल्प रूस और चीन हैं. भारत चीन से खाद की खरीद बढ़ा सकता है. हालांकि ये भी एक झटके की तरह ही होगा क्योंकि चीन से निर्भरता खत्म करने के लिए ही भारत ने यूरिया के लिए खाड़ी देशों की ओर रुख किया था. भारत नाइजीरिया, उज़्बेकिस्तान और इंडोनेशिया से भी खाद आयात बढ़ा सकता है. राहत की बात ये है कि भारत के उर्वरक विभाग ने कहा है कि मध्य-पूर्व से आयात में कमी आने के बावजूद यूरिया, अन्य उर्वरकों और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)