3 इराक (Iraq)

अमेरिका ने इराक में कई हस्तक्षेप किए हैं. 1980-1988 के ईरान-इराक युद्ध में, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार और खुफिया जानकारी दी ताकि ईरान कमजोर हो. 1991 में, अमेरिका ने कुवैत पर इराकी आक्रमण के बाद गल्फ वॉर लड़ा. इराक में सबसे बड़ा हस्तक्षेप 2003 में हुआ, जब अमेरिका ने सद्दाम शासन को उखाड़ फेंका, बड़े पैमाने पर हथियारों (WMD) के झूठे दावों पर आधारित. इसने इराक में अस्थिरता, सांप्रदायिक हिंसा और ISIS जैसे समूहों का उदय पैदा किया. इजरायल की भूमिका सीमित रही, लेकिन उसने सद्दाम के रासायनिक हथियारों पर 1981 में ओसिराक रिएक्टर पर हमला किया था. कुल मिलाकर, अमेरिकी हस्तक्षेप ने इराक की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया, लेकिन पुनर्निर्माण प्रयास भी हुए.