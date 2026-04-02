वर्ल्ड वॉर-1 में जुर्मनी पर लगा जुर्माना

1919 की वर्साय की संधि में जर्मनी को युद्ध का एकमात्र जिम्मेदार ठहराया गया. जर्मनी पर 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का जुर्माना लगा, जिसे चुकाते-चुकाते जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई. इस घटनाक्रम ने हिटलर को जर्मनी की सत्ता के गलियारे में उठने का मौका दिया.