America Middle East War Price Against Iran Know How Many Times Defeated Nations Has To Bear Cost Of War 8365035
कितनी बार जंग का खर्च हारे हुए देश ने उठाया? जानें अतीत में युद्ध शुरू करने वाले देश पर कब-कब लगा जुर्माना
War Reparations Modern History: अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ईरान युद्ध में हो नुकसान का भार उठाने को कह रहा है. अपनी इस मांग को लेकर अमेरिका लगातार मुखर है. हालांकि, इससे पहले जंग के परिणाम आने के बाद विजेता देश हारे हुए देश से जंग के खर्च की भरपाई करने को कहते थे. आइये जानते हैं कि मॉर्डन हिस्ट्री पीरियड में कितनी बार हारे हुए देश को जंग का खर्च उठाना पड़ा है...