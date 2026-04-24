इंडोनेशिया ने टोल लगाया तो हर घंटे कितनी करेगा कमाई?

इस सवाल का जवाब हम एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल में अभी कोई टोल तय नहीं है. 2025 में इस रूट से करीब 1,02,500 जहाज गुजरे. यानी औसतन 281 जहाज रोज पास हुए हैं. अब मान लेते हैं इंडोनेशिया हर जहाज से 5 लाख (करीब 6000 डॉलर) का टोल लेता है. ऐसे में उसकी सालाना कमाई 1,02,500 जहाज × 5,00,000 = 5,12,50,00,00,000 रुपये यानी 51,250 करोड़ रुपये सालाना हो जाएगी. प्रतिदिन की कमाई 51,250 करोड़ ÷ 365 = ₹140.4 करोड़ / दिन. अब हर घंटे की कमाई का हिसाब भी देख लेते हैं. 140.4 करोड़ ÷ 24 = ₹5.85 करोड़ / घंटा.