अल्जीरिया के साथ हुई डील से इंपोर्ट बिल कितना कम होगा?

अल्जीरिया से LPG खरीदने से भारत का इंपोर्ट बिल कितना घटेगा? इसका उपलब्ध आंकड़ों से एक अच्छा अनुमान निकाला जा सकता है.IOC अल्जीरिया की Sonatrach से हर महीने 45,000–55,000 टन LPG लेने वाली है.यानी साल में करीब 5.4–6.6 लाख टन LPG. अगर औसत अंतरराष्ट्रीय LPG कीमत को मोटे तौर पर 500–600 डॉलर प्रति टन मानें, तो अल्जीरिया से 2027 में करीब 270–400 मिलियन डॉलर (लगभग 2,600–3,800 करोड़) की LPG खरीदी जा सकती है. यानी अल्जीरिया से LPG खरीदने पर भारत को दूसरे विकल्प की तुलना में 20 डॉलर प्रति टन का फायदा मिलता है. अगर कीमत में अंतर 50 डॉलर प्रति टन हुआ, तो बचत करीब 250–315 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.