होर्मुज का अल्टनेट रूट
ईरान और ओमान के बीच होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए समझौता अंतिम फेज में पहुंच गया है. अगर यह डील पूरी हो जाती है, तो भारत के लिए कच्चे तेल (Crude Oil) और LPG की सप्लाई पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और आसान हो सकती है. यह समझौता ऐसे समय हो रहा है, जब पश्चिम एशिया में तनाव और जहाजों पर हमलों की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है. वहीं, ईरान और ओमान के इस प्लान से अमेरिका को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि वो होर्मुज का कंट्रोल हासिल करना चाहता है.