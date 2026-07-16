होर्मुज पर बढ़ रहा तनाव

मिडिल ईस्ट में फिर से ड्रोन और मिसाइल गिरने की आवाजें सुनाई देने लगी हैं. अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है. ईरान भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है. अमेरिका के नौसैनिक नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने होर्मुज को दुनिया के लिए दोबारा बंद कर दिया है. ऐसे में भारत समेत कई देशों के सामने कच्चे तेल और नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. लेकिन, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ऐसा काम करने जा रहा है, जिसके बाद होर्मुज बंद रहा; तो भी हमें तेल और गैस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.