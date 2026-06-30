पैसा वापस लाने का प्लान क्या है?
ईरान अमेरिका और अन्य देशों के साथ परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर बातचीत के जरिए फ्रीज्ड फंड तक पहुंच हासिल करने की कोशिश करता रहा है. कुछ मामलों में अमेरिका ने शर्तों के साथ ईरान को अपनी राशि दवाइयों, खाद्यान्न और अन्य मानवीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी है. ईरान चीन, रूस और कुछ अन्य देशों के साथ डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता कम हो.तेहरान ऐसे वित्तीय तंत्र विकसित करने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिकी प्रतिबंधों से कम प्रभावित हों.