क्या खत्म होने वाला है पेट्रोल?

अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग के बीच सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमराया हुआ है. कई देशों में तेल और गैस का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को देशवासियों से फ्यूल बचाने, एक साल तक सोना न खरीदने और विदेश यात्रा टालने की अपील की है. ऐसे में लोगों को एक तरह का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है. इस बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि PM मोदी की अपील के बाद अब रविवार को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे. आइए जानते हैं इन दावों की सच्चाई क्या है?