होर्मुज में टोल वसूलेगा ईरान

अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की जंग शुरू होने के बाद से होर्मुज स्ट्रेट चर्चा में है. ईरान ने अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. बीच में इसे एक दो बार कुछ वक्त के लिए खोला गया, लेकिन ज्यादातर वक्त ये दुनिया का चोक पॉइंट ही बना रहा. अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ईरान वसूली करने वाला है. ईरानी संसद ने इस प्रस्ताव को तीन दिन पहले ही मंजूरी दी है. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जिन देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, उनसे समुद्री सेवाओं के बदले टोल या टैक्स लिया जाएगा. इसमें सिर्फ ईरान का ही फायदा नहीं है, बल्कि एक और देश है जो होर्मुज पर टोल वसूली से मालामाल होने वाला है.