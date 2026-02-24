क्यों हो रहा ये भयानक बदलाव

अब तक रिकॉर्ड की गई दस सबसे ज्यादा बर्फ पिघलने की घटनाओं में से सात 2000 के बाद हुई हैं. इसमें अगस्त 2012, जुलाई 2019 और जुलाई 2021 की बड़ी घटनाएं शामिल हैं ये घटनाएं इतनी तेज थीं कि रिसर्चर्स का कहना है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई मिसाल नहीं है. भले ही मौसम का पैटर्न जाना-पहचाना लगे, आज का गर्म एटमोस्फियर पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा बर्फ पिघलाता है. इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है जो तटवर्ती शहरों को डूबो सकता है. यह स्टडी नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में पब्लिश हुई है. (photo credit AI, for representation only)