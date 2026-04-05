Amrica Fighter Plane Pilot Requires This Months Of Sere Training Know How Many Tests One Must Pass Before Posted To Field Know Survival Tricks 8368868
अमेरिका में फाइटर पायलट कैसे बनते हैं? इतने महीने की ट्रेनिंग जरुरी, जानें फील्ड पोस्टिंग से पहले कितने टेस्ट देने होते
US Fighter Pilot training: दुश्मन देश में लैंड होने पर किसी भी फाइटर प्लेन पायलट के सबसे ज्यादा काम उसकी ट्रेनिंग ही आती है. आइये जानते हैं कि अमेरिका में फाइटर पायलट बनने में कितना समय लगता है और उस पायलट को फील्ड ऑपरेशन से पहले क्या-कुछ सिखाया जाता है...