अपने देश से संपर्क साधने का तरीका

बता दें कि दुश्मन देश की सीमा में लैंड करने पर पायलट सबसे पहले अपने देश से कॉन्टैक्ट करते हैं. इसके लिए उनके पास गुप्त रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइस, फ्लेयर्स, स्मोक बम और स्ट्रोब लाइट्स होती हैं, ताकि वे रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन बता सकें. ये डिवाइस बेहद एडवांस होते हैं. पायलट इनकी मदद से दुश्मन की रडार की नजर में आए बिना ही अपनी सेना तक सिग्नल भेज देते हैं.