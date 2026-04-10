अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी

Anant Ambani-Radhika Merchant wedding Expense: मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शाही शादी (12 Jul, 2024) ने खूब सुर्खियों बटोरी थीं. ये सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं थी, बल्कि यह एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट शो में बदल गई थी. ऐसे में बॉलीवुड सितारों को जमावड़ा लगना स्वभाविक था. सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, दिलजीत दोसांझ, मीका सिंह, अरिजीत सिंह, हरिहरन, लकी अली, श्रेया घोषाल, यही नहीं हॉलीवुड सितारे- रिहाना, केटी पेरी, पिटबुल, जस्टिन बीबर ने इस फंक्शन में परफॉर्म किया था. जानते हैं किसे कितनी फीस मिली थी?