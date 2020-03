1 / 10

Ananya Pandey Latest Pictures करण जौहर की फिल्म ‘Student Of The Year 2’ से करियर की शुरुआत करने जा रही चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के फिल्मों में आने से पहले से ही उनके फैन फॉलॉवर्स की लिस्ट लंबी रही है. अनन्या अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं के अलावा अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए भी खासा मशहूर हैं. 19 साल की अनन्या का ड्रेसिंग सेंस उनकी उम्र के लिहाज से बहुत आगे हैं. हालांकि अनन्या को डेनिम शॉर्ट्स और हल्का टीशर्ट पहनना पसंद है, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स पर वह खुद को बखूबी तैयार करती हैं. यहां तक कि दोस्तों के साथ गेट टूगर में भी उनके कपड़े किसी स्टाइल आइकन से कम नहीं लगते. हाल ही में अनन्या ने अपनी कुछ तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर एक बार फिर से शेयर किया है. इन तस्वीरों में वह किसी के साथ दिख रही हैं. तस्वीरों को अनन्या ने जनता कर्फ्यू के मद्देनजर शेयर किया है. इस तस्वीर में अनन्या के साथ रिआशा पांडे दिख रही हैं. इनके हाथ में कूकीस दिख रही हैं. तस्वीरों को कैप्शन देते हुए अनन्या ने लिखा कि हमने कुकीस बनाया है, मेरा मतलब है कि रिआशा पांडे ने कूकीस बनाया है. मै किचन के चारो तरफ डांस कर रही हूं और चॉकलेट चिप्स खा रही हूं. STAYHOME STAYSAFE. बता दें कि फिल्म Student of the year2 के बाद अनन्या की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी. आखिरी बार अनन्या को फिल्म पति पत्नी और वो में देखा गया था. इस फिल्म कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे मुख्य किरदार में थे. सभी तस्वीरों को अनन्या पांडे के इंस्टाग्राम से लिया गया है.