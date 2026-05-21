मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव-

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बचपन में सही पोषण मिलने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है, वहीं, आयरन की कमी होने पर बच्चे कमजोर, सुस्त और कम सक्रिय हो सकते हैं. लंबे समय तक एनीमिया रहने से बच्चों की याददाश्त, सीखने की क्षमता और मानसिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.बच्चों में एनीमिया की शिकायत पर कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे हमेशा थकान महसूस होना, कमजोरी, चेहरा पीला पड़ना, चक्कर आना, सांस फूलना, भूख कम लगना और पढ़ाई या खेल में ध्यान न लगना. इसके अलावा बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं और उनकी शारीरिक ग्रोथ भी धीमी पड़ सकती है