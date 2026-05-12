इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज-

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं घर, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अक्सर अपनी सेहत से समझौता कर लेती हैं, जिसके चलते कई स्वास्थ्य समस्याएं धीरे-धीरे शरीर को जकड़ने लगती है. ऐसी ही एक गंभीर समस्या है एनीमिया. बहुत सी महिलाएं लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने जैसी परेशानियों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन यह शरीर में खून की कमी का संकेत हो सकता है. एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. अगर लंबे समय तक इसका इलाज न किया जाए तो यह दिल, दिमाग और पूरे शरीर पर बुरा असर डाल सकती है