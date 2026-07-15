भारतीय जड़ों से जुड़े स्पेस यात्री

अनिल मेनन भारतीय मूल के अमेरिकी स्पेस यात्री हैं. उनके पिता का संबंध केरल से है, जबकि उनकी मां यूक्रेन मूल की हैं. उन्होंने डॉक्टर, सेना अधिकारी और स्पेस विशेषज्ञ जैसी कई भूमिकाएं निभाई हैं. चिकित्सा क्षेत्र में लंबे अनुभव के साथ उन्होंने अमेरिकी वायुसेना में भी सेवा दी. बाद में नासा और स्पेसएक्स के साथ जुड़कर मानव अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया. अब पहली बार वो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के मिशन पर रवाना हुए हैं. उनकी ये उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखते हैं.