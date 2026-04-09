संदीप वांगा ने की धुरंधर 2 की तारीफ

Sandeep Vanga on Dhurandhar 2: रणवीर सिंह स्टार फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है. 19 मार्च के फिल्म रिलीज़ हुई थी, इतना वक्त बीत जाने के बाद भी इसका क्रेज़ लोगों के बीच कम नहीं हुआ है. Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 21 दिनों में फिल्म ने भारत में नेट 1,041 करोड़ से अधिक और वर्ल्डवाइड 1,650 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया है. इसी बीच सुपरहिट फिल्म एनिमल (Animal) के डायरेक्टर संदीप वांगा ने भी तारीफों के पुल बांधे हैं, बल्कि डायरेक्टर आदित्य धर को बुरी नज़र से बचने के टिप्स भी दिए हैं.