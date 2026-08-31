1/5 PUCSC के चुनाव में अंकित बिढ़ान की शानदार जीत पंजाब की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र परिषद का चुनाव सुर्खियों में है. RSS के स्टूडेंट विंग ABVP (अखिल भारतीय छात्र परिषद) और अकाली दल के स्टूडेंट विंग SOI (स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया) के उम्मीदवार अंकित बिढ़ान ने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (PUCSC) के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है. सोमवार (31 अगस्त 2026 को) चुनाव के नतीजे जारी हुए. अंकित बिढ़ान को 2,879 वोट मिले. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर बड़ी बढ़त बनाकर चुनाव जीता.