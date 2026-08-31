2027 के पंजाब इलेक्शन में क्या होगा असर?

पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में 117 सीटों के लिए होना है. ऐसे में PU छात्र परिषद चुनाव के नतीजे को तीन स्तरों पर देखा जा सकता है. पहला- अंकित बिढ़ान की जीत ABVP के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में लगातार प्रभाव बनाए रखने का संकेत है. इससे BJP को राज्य के शिक्षित और युवा वोटरों के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने का नैरेटिव मिल सकता है. दूसरा- SOI का ABVP को समर्थन इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है. दोनों दल लंबे समय तक सहयोगी रहे थे, लेकिन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर उनका गठबंधन टूट गया था. अब 2027 से पहले दोनों के संभावित तालमेल को लेकर राजनीतिक अटकलें फिर तेज हैं. तीसरा- पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के बीच मुकाबला बहुकोणीय रहने की संभावना है. ऐसे में वोटों के बिखराव का समीकरण बदल सकता है.