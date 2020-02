1 / 11

Anmol Malik Photos संगीत और म्यूजिक की दुनिया में Anu Malik एक बड़ा नाम है लेकिन अब उनकी बेटी Anmol Malik भी वर्ल्ड लेवल पर जानी जाती हैं.प्रतिभाशाली गायिकागीतकार अनमोल ने अपने गीत द ग्रैजुएशन के साथ संगीत के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है. अनमोल ने यह गीत तब लिखा था, जब वह 2011 में इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थीं. अनमोल हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आसानी से और बड़ी ख़ूबसूरती से गाना गा लेती हैं. अनमोल की मधुर आवाज किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी है. उनकी पहली खुद की रिलीज Mujhe ghar aane do let me come home 2017 को यूट्यूब पर लॉन्च किया गया, जहां इसने वीएच1 में प्रोग्रामिंग टीम का ध्यान आकर्षित किया और आखिरकार वीएच1 एशिया म्यूजिक टॉप10 काउंटडाउन में यह चौथे स्थान पर रही. इसके बाद उनकी दूसरी खुद की रिलीज इनटू द नाइट 2017 थी. अनमोल की कामयाबी को पूरे देश और दुनिया ने देखा है और सराहा है. अब ये बाकमाल गायिकास्टर्लिग रिजर्व म्यूजिक प्रोजेक्ट का इज नॉट देट व्हाई गाने के साथ सामने आने वाली हैं. अनमोल की ख़ूबसूरती और क्यूटनेस की खूब चर्चा होती है. सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली इस सिंगर के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है. यहां देखिए Anmol Malik Photos की कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम और फेसबुक से ली गई है.