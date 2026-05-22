पाकिस्तान को नहीं मिलेगा चिनाब का सरप्लस पानी

चिनाब नदी के सरप्लस पानी को भारत ने पाकिस्तान को नहीं देने का फैसला किया है. भारत सुरंगों के जरिए इस पानी की धारा को मोड़कर अपने इस्तेमाल में लाएगा. बता दें चिनाब नदीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास से निकलीं चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से शुरू होती है, जो जम्मू-कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है. यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पाकिस्तान के मीठनकोट इलाके में सिंधु में समा जाती है. (तस्वीर: unsplash.com)