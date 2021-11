1 / 10

Its Time to Go. एंसी कबीर Ansi Kabeer ने एक दिन पहले ही चार शब्द लिखकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, ये चार शब्द थे. ये जाने का समय है. 24 साल की मॉडल, एक्ट्रेस और मौजूदा मिस साउथ इंडिया Miss South India और मिस केरल Miss Keral रहीं एंसी कबीर ने कुछ घंटे बाद ही दुनिया छोड़ दी. एंसी कबीर की कुछ घंटे बाद ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. वह एक कार में थीं. मॉडल और 2019 में मिस केरल रनरअप रहीं अंजना शजन भी साथ थीं.