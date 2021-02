1 / 8

Anupama Fame Rupali Ganguly Sizzling Photoshoot is amazing see stylish Pics tv and news gossip चर्चित सीरियल अनुपमा में मुख्य किरदार निभा रही रूपाली गांगुली Rupali Ganguly शो में तो एक साधारण हाउस वाइफ का किरदार निभा रही हैं. लेकिन असल जिंदगी में काफी स्टाइलिश हैं.