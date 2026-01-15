click this icon for latest updates
Last updated on - January 15, 2026 3:34 PM IST
By Nandan Singh
क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जिसे आप पैदल सिर्फ 20 मिनट में घूम सकते हैं.
बताया जाता है कि इस देश की कुल आबादी 825 है. मतलब सिर्फ इतने ही लोग देश में रहते हैं.
इस देश को दुनिया का सबसे छोटा देश भी माना जाता है. ना ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है और ना ही जनसंख्या के हिसाब से.
इस गजब के देश के बारे में ये भी बताया जाता है कि यहां सिर्फ 135 सोल्जर की आर्मी है, जो काफी हैरान करने वाली है.
हैरानी की बात यह है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन है ऐसा बताया जाता है.
ये देश इतना छोटा है कि अगर आप पैदल चलना शुरू करें तो 20 मिनट में ही पूरा देश घूम सकते हैं.
यह देश 1929 में बना था और तब से लेकर आज तक इस पर किसी भी दूसरे देश ने अटैक नहीं किया.
इस देश का नाम है वेटिकन सिटी, जो इटली के बीचोंबीच लोकेट है. यहां पर्यटक खूब घूमने जाते हैं. (Photos: Social Media)
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.