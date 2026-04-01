दुनिया के 6 चोक प्वॉइंट

सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता अपने अस्तित्व के लिए अमेरिका और इजरायल से लड़ रही है. ईरान ने इजरायल और अमेरिका के हमलों के जवाब में 28 फरवरी से ही होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है. इसकी वजह से तमाम देशों के जहाज समंदर में फंसे हुए हैं. तेल और ऑयल की सप्लाई ठप होने से एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है. ज्यादातर देश LPG और पेट्रोल-डीजल की कमी से जूझ रहे हैं. एक तरह होर्मुज स्ट्रेट इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए चोक प्वॉइंट बन गया है. होर्मुज के अलावा दुनिया में ऐसे 6 और चोक प्वॉइंट हैं, जिनके बंद होने पर ग्लोबल ट्रेड हिल सकता है. दुनिया में 200 वॉटरवेज को इंटरनेशनल स्ट्रेट के तौर पर क्लासीफाइड किया गया है. लेकिन, चुनिंदा स्ट्रेट से ही ग्लोबल ट्रेड होता है. आइए जानते हैं ये स्ट्रेट कौन से हैं और यहां से कौन सा देश वसूली करता है.