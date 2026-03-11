सीरिया (Syria)

सीरिया में असद शासन के समय भी हिजाब अनिवार्य नहीं था, यह व्यक्तिगत चुनाव था, और कई महिलाएं बिना हिजाब के सार्वजनिक जगहों पर थीं.2024 के अंत में असद के गिरने के बाद नई अंतरिम सरकार ने स्पष्ट रूप से अनिवार्य हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया है. यानी किसी को जबरदस्ती हिजाब पहनाने की मनाही है. महिलाओं को अपनी पोशाक चुनने की आजादी है हालांकि कुछ जगहों पर सामाजिक/स्थानीय दबाव हो सकता है. सार्वजनिक समुद्र तटों/पूल पर महिलाओं को बुर्किनी पूर्ण शरीर ढकने वाला स्विमसूट या अधिक कवरिंग वाली पोशाक पहननी पड़ती है, लेकिन यह सामान्य सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब की अनिवार्यता नहीं है.