यूएस-इज़राइल vs ईरान युद्ध

28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इज़राइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सहित कई सीनियर अधिकारी मारे गए, ईरान के न्यूक्लियर, मिसाइल और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया, और रेजीम चेंज का लक्ष्य बताया गया; ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए, होर्मुज जलडमरूमध्य बंद करने की कोशिश की, और हिजबुल्लाह को सक्रिय किया; अब तक ईरान में 1,200+ मौतें हो चुकी हैं. युद्ध 6 से ज्यादा दिनों से जारी है, ट्रंप ने इसे हफ्तों तक चलने वाला बताया है, और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है.