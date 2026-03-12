कैसे हुई थी चूक?

असल में एल्ड्रिन ने जानबूझकर चांद पर पेशाब नहीं किया था. उनसे चूक हो गई थी. एल्ड्रिन और आर्मस्‍ट्रॉन्‍ग ने चांद पर उतरते वक्त डायपर पहन रखा था. हुआ यूं कि जब वह अपोलो 11 लैंडर की सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त उनके स्पेस सूट में रखे एक खास बैग से पेशाब निकलकर चांद पर फैल गया. क्योंकि, एल्ड्रिन ने ल्यूनर मॉड्यूल की बहुत धीरे से लैंडिंग की थी, जिससे मॉड्यूल जरूरत के हिसाब से सिकुड़ नहीं सका. नतीजा यह हुआ कि ल्यूनर मॉड्यूल से चांद की सतह तक जो एक छोटा कदम होता, वह एक छलांग में बदल गया.