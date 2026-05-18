गूगल मैप्स पर लापता है ये 7 जगह

गूगल मैप्स ने करोड़ों लोगों की लाइफ आसान बना दी है. अब कहीं जाना हो, तो बस गूगल मैप पर डेस्टिनेशन डालो और निकल पड़ो. आज के समय में इसी ऐप के सहारे लोग दुनिया घूमने के ख्वाब बनाते हैं. लेकिन, दुनियाभर में कई ऐसी जगहें हैं जो गूगल मैप (Google Maps) पर ब्लर दिखाई देती हैं. आप चाह कर भी इन लोकेशन्स को नहीं देख पाएंगे. 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको ऐसे 7 लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप 1000 बार कोशिश करने के बाद भी गूगल मैप पर नहीं खोज पाएंगे. क्योंकि, गूगल इन लोकेशन को पूरी दुनिया से छिपाकर रखता है.