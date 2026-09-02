नेटवर्थ में कौन ज्यादा अमीर?

नेटवर्थ की बात करें तो यहां सुंदर पिचाई जॉन टर्नस से काफी आगे हैं. फोर्ब्स के मुताबिक 1 सितंबर 2026 को पिचाई की अनुमानित नेटवर्थ करीब 1.6 अरब डॉलर यानी लगभग 15,200 करोड़ रुपये थी. दूसरी तरफ जॉन टर्नस की नेटवर्थ का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है. Celebrity Net Worth और कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति करीब 7.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 712 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसे अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए. सीधी तुलना करें तो बेस सैलरी में जॉन टर्नस आगे हैं. उन्हें सालाना करीब 28.5 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि सुंदर पिचाई की बेस सैलरी करीब 19 करोड़ रुपये है. कुल टारगेट कंपनसेशन में भी टर्नस का 551 करोड़ रुपये का पैकेज काफी बड़ा है. हालांकि यह पूरी रकम गारंटीड कैश सैलरी नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा Apple के शेयर प्रदर्शन से जुड़ा है. वहीं कुल नेटवर्थ में सुंदर पिचाई काफी आगे हैं, जिनकी अनुमानित संपत्ति करीब 15,200 करोड़ रुपये है. इसलिए सैलरी और नेटवर्थ को एक ही पैमाने पर देखना सही नहीं होगा.