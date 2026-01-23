सबसे ज्यादा आईफोन इस्तेमाल करता है कौन सा देश?
आईफोन का ज्यादातर प्रोडक्शन अमेरिका में होता है, लेकिन वहां के लोगों को एपल के आईफोन इस्तेमाल करने का कोई खास शौक नहीं है. आईफोन के सबसे ज्यादा दीवाने जापान में हैं. यहां के आधे से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर आईफोन पर भरोसा करते हैं. जापान में 69.22% लोग आईफोन चलाते हैं, जबकि एंड्रॉइड इस्तेमाल करने वाले 30.63% हैं. जापान के बाद कनाडा में 56% और ऑस्ट्रेलिया में 53% आईफोन यूजर हैं. जबकि, मौजूदा वक्त में चीन में सिर्फ 21% ही ऐसे लोग हैं, जिन्हें आईफोन चलाना अच्छा लगता है.