आईफोन यूजर्स को Apple देने जा रही नई सर्विस

Apple के आईफोन दुनियाभर में अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की वजह से खूब पॉपुलर हैं. कंपनी हर साल कुछ बदलावों के साथ iPhone की सीरीज लॉन्च करती है. सितंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में करीब 10 मिलियन (1 करोड़) लोग iPhone का इस्तेमाल कर रहे हैं. मेड इन इंडिया में iPhone की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, जिससे इसकी कीमतें थोड़ी कम हुई हैं. चीन के बाद एपल भारत को सबसे बड़ा बाजार के तौर पर देखता है. इसलिए कंपनी बहुत जल्द भारत के आईफोन यूजर के लिए पेमेंट सर्विस भी लाने जा रही है.