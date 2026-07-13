बेजान स्किन

आजकल अधिकतर लोग खासकर की लड़कियां अपनी बेजान और डल स्किन से काफी ज्यादा परेशान रहती है. हर कोई त्वचा साफ, चमकदार और हेल्दी दिखना चाहता है, लेकिन धूल, प्रदूषण, तेज धूप, तनाव और गलत खानपान का असर सबसे पहले चेहरे पर ही नजर आता है और आपकी स्किन काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है. त्वचा की देखभाल के लिए कई लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बजाय आप घरेलू नुस्खों का सहारा भी ले सकते हैं, इन्ही में से एक है शहद और हल्दी का फेस पैक, जिसको हफ्ते में 3 दिन स्किन पर लगाने से चमकती स्किन नजर आएगी.