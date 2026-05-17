Apply Vitamin E Mixed With Multani Mitti On Your Face 3 Times A Week For Glowing Skin In Summer 8417366
हफ्ते में 3 दिन मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर लगाएं ये हरी चीज, ग्लो ऐसा देखते रह जाएंगे लोग
Skin Care Tips: गर्मी का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी समस्या होने लगती हैं, जिससे हर कोई काफी ज्यादा परेशान रहता है. चेहरा बेजान और ऑयली नजर आता है. टैनिंग, पिंपल्स और स्किन डलनेस की समस्या होने के साथ-साथ खूबसूरती भी छीन जाती है. आज आपको स्किन ग्लोइंग के लिए मुल्तानी मिट्टी के बारे में बताते हैं, जिससे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं.