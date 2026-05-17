फेस पैक को बनाने का तरीका

अगर घर पर आप ये फेस पैक को बनाना चाहते है, तो आपको सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी, Vitamin-E कैप्सूल, गुलाब जल या कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं. आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें मुल्तानी मिट्टीविटामिन-ई कैप्सूल के जेल को निकालकर मिला देना है और फिर इसके ऊपर गुलाब जल या कच्चा दूध को डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है अब आपका फेस फैक बनाकर तैयार है.