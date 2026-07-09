सदियों पुराने शाही कब्र की खोज

दुनियाभर में खोज से जुड़ी ऐसी-ऐसी खबरें सामने आती हैं जो हैरान कर देती हैं. ऐसी ही एक मामला इटली से सामने आया है. यहां करीब 2500 साल पुराने शाही कब्र की खोज हुई है. ये खोज पुरातत्वविदों ने एड्रियाटिक समुद्र तट के पास स्थित सिरोलो इलाके में की है. माना जा रहा है कि यह कब्र एक शक्तिशाली योद्धा राजकुमार की थी. इस खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि इससे उस प्राचीन सभ्यता के बारे में नई जानकारी मिल सकती है, जिसके बारे में आज तक बहुत कम जानकारी मौजूद थी. यह खोज इटली के प्राचीन इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.