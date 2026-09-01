मैं एंकर बनी, कॉमेडी रोल किए

अर्चना ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी स्थिति की सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और जो कुछ भी हुआ, उसे अपना लिया था. सस्ती फ़िल्में करने के बावजूद उन्होंने अपनी गरिमा कैसे बनाए रखी, अर्चना ने कहा 'मैं भी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया, तो मैंने दूसरे रास्ते अपनाए. मैं एंकर बनी, कॉमेडी रोल किए, साइड रोल किए, खराब फिल्में, C-ग्रेड फिल्में और सस्ती फिल्में भी कीं, लेकिन मैंने अपनी गरिमा बनाए रखी. इन सबके बीच, अगर मैंने अपनी गरिमा बनाए न रखी होती, तो आज मैं जिस मुकाम पर हूं, वहां नहीं होती.'