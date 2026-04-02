मिलते हैं ट्रेंडी कपड़े-

इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर लड़की को शॉपिंग करना बेहद पसंद होता है, हालांकि वो अक्सर ऐसी जगहों पर जाना पसंद करती हैं, जहां कपड़े अच्छे मिल जाएं और सस्ते. ऐसे में लड़कियों की पहली पसंद सरोजिनी नगर मार्केट को माना जाता है. रोजिनी नगर मार्केट दिल्ली की सबसे मशहूर बाजारों में से एक है. यहां ट्रेंडी कपड़े जैसे टॉप्स, जींस, कुर्तियां, जूते और बैग बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं, अगर आप 1000 रुपए लेकर जा रहे हैं तो इसमें आपके 3 से 4 कपड़े आराम से आ जाएंगे, हालांकि इसी सस्तेपन की वजह से एक बात हमेशा कही जाती है, कुछ लोग बताते हैं कि यहां मरे हुए लोगों के कपड़े मिलते हैं, लेकिन ये बात कितनी सच है आइए जानते हैं