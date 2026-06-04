इन चीजों से भी बदल सकता है कलर-

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चुकंदर, विटामिन सप्लीमेंट या कुछ दवाएं भी यूरिन का रंग बदल सकती हैं. इसलिए इस चार्ट को सिर्फ एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करें अगर यूरिन का रंग लगातार गहरा रहता है या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. मंत्रालय ने अपील की है कि गर्मी के मौसम में खूब पानी, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और फलों का जूस पीएं. बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, बच्चों और बुजुर्गों पर खास नजर रखें क्योंकि वे डिहाइड्रेशन की चपेट में जल्दी आ सकते हैं. (input-आईएएनएस) (pic credit-pexels)