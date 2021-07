1 / 7

Arjun Kapoor Bullyed In School Days For His Dad Second Marriage with sri deviबॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर Arjun Kapoor का बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा. कम उम्र में उनके मांपापा अलग हो गए. जिसकी वजह से वे काफी उदास रहने लगे थे. ज़ाहिर है मांबाप के रिश्ते टूटने का बच्चों पर क्या असर पड़ता है ये वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे भुगता है. एक इंटरव्यू में अर्जुन ने बताया इस वजह से उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. जब उनके पिता बोनी कपूर Boney kapoor ने दूसरी शादी की थी उस दौरान वो बेहद मानसिक तनाव में थे, क्योंकि वो स्कूल में थे और बच्चे उन्हें श्रीदेवी के नाम से चिढ़ाते थे.