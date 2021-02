1 / 12

Arpita Mehta Designer Saree, LehnagaCholi and western dress 2021 Collection Instagram Pics बॉलीवुड की युवा डिजाइन Arpita Mehta ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं. इंडस्ट्री में उनके 10 साल हो चुके हैं. वह इस 10 साल के सफर को खूब सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर उन्होंने Madhuri Dixit, Malaika Arora, Sonam Kapoor, Kiara Advani, Sonakshi Sinha, Athiya Shetty, Samantha Akkineni जैसी तमाम एक्सट्रेस की तस्वीरें शेयर की हैं. ये सभी एक्ट्रेस Arpita Mehta की डिजाइन की हुई ड्रेस में वाकई काफी खूबसूरत दिख रही हैं. अर्पिता ने माधुरी की तस्वीरें शेयर करने के साथ जो कैप्शन लिखा है वो भी काफी सुंदर है. अर्पिता ने लिखा है. Thank you madhuri dixit nene ma’am for being soooo amazing and being a part of something so so so special and dear to me and my journeylove you. अर्पिता की डिजाइनर साड़ी में माधुरी मुस्कुराते हुए गजब की सुंदर दिख रही हैं. अर्पिता ने अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए एक The Mirror नाम से एक किताब भी लिखी है. अर्पिता के डिजाइनर ड्रेस में आप भी देखिए इन एक्ट्रेसेज की तस्वीरें. सभी फोटोज इंस्टाग्राम