व्हाइट-गोल्डन रानी हार

अगर आप शादी पार्टी में सोने की आर्टिफिशियल चीजें पहनकर अपनी खूबसूरती में चार-चांद लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह के व्हाइट-गोल्डन रानी हार को भी पहन सकती हैं. इसको पहनने के बाद आपकी खूबसूरती में चार-चांद लग जाएंगे. ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है. साड़ी के साथ आप इसको पहनेंगी, तो काफी ज्यादा खिलकर आएगा.