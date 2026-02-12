अरुणाचल प्रदेश की खासियत

अरुणाचल प्रदेश की 80% से अधिक भूमि पहाड़ी और वनाच्छादित है, जहां 26 प्रमुख जनजातियां जैसे आदि, निशि, मोनपा, मिशमी आदि निवास करती हैं. राज्य की राजधानी इटानगर है और जनसंख्या लगभग 14 लाख (2011 जनगणना) है.यह राज्य जैव-विविधता का खजाना है, जहां 500 से अधिक ऑर्किड प्रजातियां, दुर्लभ जीव जैसे लाल पांडा, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं.