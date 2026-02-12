Arunachal Pradesh Three Countries Border India Unique State China Bhutan Myanmar Assam Nagaland Border 8303604
क्या आप जानते हैं? भारत के एक राज्य से पैदल चीन, भूटान, म्यांमार और असम-नागालैंड तक जा सकते हैं!
वर्तमान में भारत-चीन सीमा पर तनाव बरकरार है, लेकिन राज्य विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है, जहां सड़क, बिजली और पर्यटन परियोजनाएं चल रही हैं.अरुणाचल प्रदेश न केवल भौगोलिक रूप से अनोखा है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक भी है, जो भारत की उत्तर-पूर्वी पहचान को मजबूत बनाता है.