Arvind Kejriwal Net Worth In Rupees Arvind Kejriwal Movable And Immovable Property Data How Much Rich Is Aap Chief Arvind Kejriwal Kitne Crore Ki Property Ke Malik Hain Kejriwal Here Is Shocking Answe 8368940
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं अरविंद केजरीवाल, सोच भी नहीं सकते हैं जवाब
Arvind Kejriwal Net Worth: दिल्ली के पूर्व सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल किसी ने किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. कभी उनकी संपत्ति की चर्चा होती है तो कभी कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं. मगर जानते हैं केजरीवाल आखिर कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक है. जवाब सचमुच किसी को भी हैरान कर देगा.