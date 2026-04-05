कितने अमीर हैं केजरीवाल

दिमाग में अक्सर सवाल आता होगा कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आखिर कितने करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. आपको यहां इससे जुड़ी जानकारी मिलने वाली है जो किसी को भी हैरान कर देगी.