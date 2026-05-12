हेमंत सरकार के 4 मंत्री

जहां एक ओर हेमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं, उनके साथ बीजेपी से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, AGP के अध्यक्ष अतुल बोरा और बीपीएफ (BPF) के चरण बोरो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे. आइये जानते हैं कि हेमंत सरमा के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बन रहे ये चारों विधायक कितने पढ़े-लिखे हैं और इनकी कुल संपत्ति कितनी हैं....