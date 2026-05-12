Assam Cm Himanta Biswa Sarma 4 Minister Rameswar Teli Ajanta Neog Atul Bora Charan Boro Political Career Net Worth Education In Details 8411572
कितने पढ़े-लिखे हैं हेमंत बिस्वा सरमा की सरकार में मंत्री बनने जा रहे ये 4 MLA? इनकी संपत्ति और टोटल नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे
Himanta Biswa Sarma Cabinet Ministers educationa and total net worth:हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. हेमंत बिस्वा के नए मंत्रिमंडल में BJP के दिग्गज नेता रामेश्वर तेली और अजंता नियोग के साथ-साथ सहयोगी दल AGP के अतुल बोरा और BPF के चरण बोरो को शामिल किया गया है. आइये जानते इन मंत्रियों के एजुकेशन और नेटवर्थ के बारे में जानते हैं...