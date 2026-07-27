कहां कितना नुकसान

मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए ताजा बाढ़ बुलेटिन के अनुसार, 29 अप्रैल से 23 जुलाई के बीच राज्य के 25 जिलों में 10,63,216 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 77 राजस्व सर्किल और 2,023 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं. 162 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 41,264 लोग रह रहे हैं. इसके अलावा, प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए 1,072 राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं. अब तक बाढ़ से 47 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें चराइदेव में 10, शिवसागर में 21, जोरहाट में 8, धेमाजी में 3, कार्बी आंगलोंग में 2, गोलाघाट में 2 और सोनितपुर में एक की जान गई है. रिपोर्ट के अनुसार, 8 लोग अभी भी लापता हैं. इनमें 6 शिवसागर, 1 धेमाजी और 1 चराइदेव से हैं.401 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि 1,856 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.