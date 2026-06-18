मूलांक 9 और मूलांक 3: परफेक्ट सोलेमट

अंक ज्योतिष के अनुसार अगर मूलांक 9 के लिए किसी को 'मेड फॉर ईच अदर' कहा जा सकता है, तो वो है मूलांक 3 और इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु है. न्यूमरोलॉजी में गुरु और मंगल का यह मिलन बेहद खूबसूरत होता है. मूलांक 3 के लोग स्वभाव से बहुत ज्ञानी, खुशमिजाज और शांत होते हैं. ये लोग मूलांक 9 के उग्र और गुस्सैल स्वभाव को बहुत ही समझदारी और प्यार से संभाल लेते हैं. इनकी केमिस्ट्री भी लाजवाब होती है. यह जोड़ी प्यार, सम्मान और आध्यात्मिक जुड़ाव से भरपूर होती है. इन्हें एक-दूसरे का परफेक्ट 'सोलमेट' माना जाता है. (Photo Credit- Pexels)