बाहर से नारियल, अंदर से मखमली होते हैं मूलांक 9
किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है और इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है. इसलिए मूलांक 9 वाले लोग दिखने में बेहद मजबूत, स्वतंत्र और कभी-कभी थोड़े गुस्से वाले लग सकते हैं, लेकिन असल में इनका दिल बहुत साफ और भावुक होता है. ये लोग आसानी से किसी से दिल नहीं लगाते, लेकिन जब किसी को दिल में जगह देते हैं तो जिंदगीभर उसका साथ निभाते हैं. आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 के लिए कौन-सा अंक परफेक्ट सोलमेट हो सकता है? (Photo Credit- AI)