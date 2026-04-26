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Mulank Prediction: बॉस के चहेते होते हैं ये मूलांक...यस बॉस बोलकर बन जाते हैं फेवरेट
Mulank Prediction: कॉर्पोरेट जगत हो या कोई छोटा ऑफिस, हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉस की 'गुड बुक्स' में हमेशा बने रहते हैं. अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, व्यक्ति का मूलांक (Radix) उसके स्वभाव और काम करने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालता है. जहां कुछ लोग इसे उनकी काबिलियत कहते हैं, वहीं दूसरे इसे 'चमचागिरी' का नाम देते हैं. जानते हैं उन मूलांकों के बारे में जो ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉस मैनेजमेंट में माहिर होते हैं: