सफलता का असली मंत्र

यदि आपका मूलांक इस लिस्ट में नहीं है, तो निराश न हों. याद रखें, चापलूसी थोड़े समय के लिए काम आ सकती है, लेकिन लंबी रेस का असली घोड़ा मेहनत और ईमानदारी ही है.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)