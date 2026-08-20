Manipulative होते हैं कुछ राशियों के लोग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि के जातक का व्यक्तित्व और व्यवहार अलग-अलग होता है. कुछ लोग बेहद सीधे-सादे होते हैं, तो कुछ अपनी बातचीत और समझदारी से सामने वाले को प्रभावित करने में माहिर माने जाते हैं. कई बार यही खूबी उन्हें दूसरों से अपना काम निकलवाने में मदद करती है. हालांकि, किसी व्यक्ति के व्यवहार का पूरा निर्धारण सिर्फ उसकी राशि से नहीं किया जा सकता. फिर भी ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर कुछ राशियों के जातकों को चतुर, रणनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला माना जाता है. यही वजह है कि इन्हें कभी-कभी Manipulative भी कहा जाता है. आइए जानते हैं वे कौन-सी राशियां Manipulative कहलाती हैं.