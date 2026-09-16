वृषभ राशि: भरोसा टूटने पर आसानी से नहीं भूलते

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वृषभ राशि के जातक रिश्तों में काफी स्थिर और इमोशनल होते हैं. ये लोग किसी व्यक्ति को अपने करीब लाने में समय जरूर लेते हैं, लेकिन एक बार भरोसा हो जाने के बाद रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं. इसी वजह से अगर कोई करीबी व्यक्ति इनके विश्वास को ठेस पहुंचाता है, तो ये उस घटना को लंबे समय तक याद रख सकते हैं. बाहर से सामान्य नजर आने के बावजूद मन में हुई बात को भूलने में इन्हें समय लग सकता है. इनके लिए विश्वास और स्थिरता रिश्ते की नींव मानी जाती है, इसलिए ये लोग रिश्ते में बोले जाने वाले बार-बार झूठ को माफ नहीं करते. (Photo Credit- Freepik)