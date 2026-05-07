बचाव के उपाय

अगर आपकी राशि भी इनमें से एक है, तो इमोशनल बाउंड्री बनाना सीखें. हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद करें और खुद की कद्र करें. याद रखें, जो आपका दिल रौंदता है, वह आपके प्यार के लायक कभी नहीं था. अगर आपका कोई अपना भी इन्हीं राशियों का है तो उससे भी ये स्टोरी शेयर करें, साथ ही अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो ये स्टोरी उस तक जरूर पहुंचाए. डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.